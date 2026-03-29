TCG Burgazada gemisinden ateşlenen gemisavar füzesi ATMACA’nın belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin denizden karaya angajman yeteneğinin sahada başarıyla test edildiğini açıkladı.

Görgün, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA, yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Millî veri bağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem, dinamik harekât ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

ROKETSAN’ın konuya ilişkin paylaşımında da “Mavi Vatan’ın Çelik Kılıcı ATMACA, hedefi karada da affetmiyor! TCG Burgazada gemimizden ateşlenen gemisavar füzemiz ATMACA, belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Mavi Vatan’daki hakimiyetimizi karadaki caydırıcılığımızla pekiştiriyor, yerli teknolojilerimizle yarınlara güvenle bakıyoruz” ifadelerine yer verildi.

