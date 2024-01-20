Düşmanı anında yakalayıp kör edecek ASELSAN üretimi yerli sistem sınıra kaydırılıyor

20 Ocak 2024 00:33 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 00:39

Geçtiğimiz haftalarda Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağlarken, gözler bir kez daha terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi konumundaki ülkelere çevrildi. Terör örgütlerlerine desteği açık açık sürdüren ABD'nin de askerlerimize yönelik alçak saldırılarda istihbarat sağladığı iddia edildi.

KORAL DÜŞMANIN GÖZÜNÜ KÖR EDECEK

Yerli ve milli imkanlarla TSK envanterine kazandırılan bir çok projeye imza atan ASELSAN'ın KORAL sistemi de sınırda terörstlerin ABD ile istihbarat alış verişini kesmek için devreye girecek. Mobil elektronik harp sistemi olan KORAL, düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmak için geliştirilmişti. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilierek kullanılırken şimdi meznili de genişletilerek Pençe-Kilit operasyonları kapsamında tekrar sınıra kaydırılacak.

100 KM MENZİL

Yerli çalışmalar kapsamında ASELSAN'ın ürettiği KORAL 2 sistemi teröristleri ininde yakalayacak. Pençe-Kilit operasyonları kapsamında 100 kilometreli menzilli KORAL'ın gelişmiş sistemi, sınırda teröristlerin yaşam alanını daraltıp, fonlandığı ülkelerle haberleşmesini ortadan kaldıracak. Hedefi takip ederek düşman silahlarını etkisiz hale getiren yerli sistem, geniş bir frekans bandında çalışıyor.

BAHAR KALKANI'NDA DA KULLANILMIŞTI

TRT Haber'de yer alan detaya göre ise Elektronik Harp Sistemi KORAL, İdlib'de Mehmetçiğin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nda da önemli rol oynamıştı. Koral, düşman hedefinin haberleşme sistemini keserek, elektronik olarak kör ediyor.

GELİŞMİŞ KORAL DÜŞMANA GÖZ AÇTIRMAYACAK

2020 yılında imzalanan sözleşme altında geliştirme çalışmalarına 12 Kasım 2020’de başlanılan ve 2025 yılı ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen KORAL-II, GaAs tabanlı T/R modüllerden oluşan selefi KORAL-I’e kıyasla GaN temelli HEMT (High Electron Mobility Transistor) ve MIMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) yapılarının kullanılması sayesinde daha geniş frekans bandı (radar frekanslarının tümünü kapsadığı belirtildi) kapsaması ve daha yüksek çıkış gücü (daha uzun menzil) isterlerine cevap verebilecek.

Hem Radar ED, hem de Radar ET rolünde daha geniş frekans açıklığına sahip olacak ve tehdit radar yayınlarının yön ve konumunu daha hassas şekilde tespit edebilecek kabiliyetteki KORAL-II bu sayede kullanıcıya hedef unsurları hedef unsurları daha uzak mesafeden tespit ve karıştırma/köreltme yeteneği kazandıracak.

SIĞINAKTAN DA KONTROL EDİLİYOR

Yeni nesi tehditlere karşı geliştirilmiş modern bir Stand-Off Jammer Sistemi olarak KORAL-II, düşman hava sahasında belirli bir derinliğe kadar güvenli hava koridoru açarak savaş uçaklarımızın hayalet uçak gibi, düşman radarları tarafından görülmeden, ülke topraklarına girmesini ve görevlerini icra ettikten sonra yine güvenli bir şekilde geri çıkmasını sağlayabilecek. Alt bant ve üst bant Radar ED ve ET Sistemlerine sahip olan KORAL-II, Operasyonel Kontrol Ünitesi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. KORAL-II aynı zamanda herhangi bir sığınak ortamından da kontrol edilebiliyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş gelişmiş algoritmalara sahip olan ve gerek yazılımsal, gerekse donanımsal ve RF tasarım anlamında en yüksek tenolojileri barındıran KORAL-II Sistemi ile hem fiber-optik kablo hem de RF veri bağı (Data Link) üzerinden emniyetli haberleşme mümkün olabilmekte.