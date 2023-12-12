Elon Musk yaptığı yorumla rezil oldu! Filmi izlemeden konuştu, senaristten cevap gecikmedi

12 Aralık 2023 11:29 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:31

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın Tesla araçlarla ilgili bir sahnesi bulunan "Dünyayı Ardında Bırak" adlı filmi izlemeden yorum yaptığı anlaşıldı. Mr. Robot'un senaristi Sam Esmail'in uzun soluklu gerilim filmi 8 Aralık Cuma günü gösterime girmiş ve hızlı bir şekilde, Netlix'in en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşmişti.

Filmin senaristleri arasında ABD'nin eski devlet başkanı Barack Obama da bulunuyor. Dünyayı Ardında Bırak, teknolojik altyapının çökmeye başlamasıyla dağılan bir toplumu konu alıyor. Netflix imzalı film, hayatın keşmekeşinden sıkılıp çocuklarıyla birlikte şehirden uzak, havuzlu büyük bir evde tatil yapmak isteyen bir çiftin yaşadıklarını konu ediniyor.

MUSK, TESLA SAHNESİNE YORUM YAPTIĞINA PİŞMAN OLDU

Filmde Julia Roberts'ın "Amanda" ve Ethan Hawke'ın "Clay" karakterini canlandırdığı evli çift, sürücüsüz Teslalar tarafından kovalanıyor. Sonunda birbirlerine çarparak yolda büyük çaplı bir zincirleme kazaya neden oluyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Musk, X (Twitter) hesabından bu sahneye ilişkin bir yorum yaptı. X'deki paylaşımında Musk'ın yorumu, "Dünya tamamen Mad Max'e dönüşse ve benzin kalmasa bile Teslalar güneş panellerinden şarj olabilir" şeklindeydi.

Musk, Tesla araçların elektrik olmasa da hayatta kalabileceğini belirtti ancak filmde bahsedilen şey bu değildi, Dünyayı Ardında Bırak'ta aslında araçların hacklendiği için o duruma düştüğü gösteriliyordu.

"BU ADAM FİLMİ İZLEMEMİŞ"

Musk'ın filmi izlemeden yorum yaptığı ortaya çıktı. Musk'ın paylaşımına cevap veren çok sayıda kişi, milyarder iş insanı ile alay etti ve filmi izlemeden yorum yaptığı için eleştirdi.

Bir kullanıcı, "Bu adam filmi izlememiş" şeklinde yorum yaptı, bir başka kullanıcı ise, "Elon filmi tekrar izlemeli." Bir başka kullanıcı da "Dünyayı Ardında Bırak'ın en iyi yanı Elon'u tetiklemesi" dedi.

Senarist-yönetmen Sam Esmail de Musk'ın paylaşımına cevap verdi. Esmail, "Filmim DÜNYAYI ARDINDA BIRAK halen Netflix'te yayında" dedi.