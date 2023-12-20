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    • Haberler > Teknoloji > Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023

    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023

    - Güncelleme Tarihi:
    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023
    Epic Games, Oyun

    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023! | Epic Games 13 Aralık 2023 tarihinden itibaren 28 Aralık’a kadar 17 oyunu ücretsiz olarak vereceği iddia edilmişti. Birçok oyunu hali hazırda büyük indirimlerle satışa sunan Epic Games’in vereceği ücretsiz yılbaşı oyunları listesi merak ediliyor. Peki, Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar neler?

    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games ücretsiz oyunları bu yılbaşında da vermeye devam ediyor. İşte ücretsiz Epic Games yılbaşı oyunları…

    EPIC GAMES YILBAŞI ÜCRETSİZ OYUNLARI

    Epic Games 13 Aralık’ta Destiny 2: Legacy Collection’ı ücretsiz olarak vermişti. 20 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu haftaki ücretsiz oyunu ise saat 19.00’da belli olacak. Hangi oyunun ücretsiz olarak verileceği ise belirsizliğini koruyor.

    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023

    EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?

    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz olarak vereceği gizemli oyunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Saat 19.00’da belli olacak.

    Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023

    EPIC GAMES ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

    Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti:

    28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell

    27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel

    26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

    25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding

    24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux

    23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased

    22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

    22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

    22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

    21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey

    20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order

    19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds

    18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable

    17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2

    16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo

    15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6

    8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected

    8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine

    Türkiye Gazetesi
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