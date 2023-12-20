Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023

20 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:27

Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games ücretsiz oyunları bu yılbaşında da vermeye devam ediyor. İşte ücretsiz Epic Games yılbaşı oyunları…

EPIC GAMES YILBAŞI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games 13 Aralık’ta Destiny 2: Legacy Collection’ı ücretsiz olarak vermişti. 20 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu haftaki ücretsiz oyunu ise saat 19.00’da belli olacak. Hangi oyunun ücretsiz olarak verileceği ise belirsizliğini koruyor.

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz olarak vereceği gizemli oyunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Saat 19.00’da belli olacak.

EPIC GAMES ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti:

28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell

27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel

26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding

24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux

23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey

20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order

19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds

18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable

17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2

16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo

15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6

8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected

8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine