Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları neler? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023
Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar listesi 2023! | Epic Games 13 Aralık 2023 tarihinden itibaren 28 Aralık’a kadar 17 oyunu ücretsiz olarak vereceği iddia edilmişti. Birçok oyunu hali hazırda büyük indirimlerle satışa sunan Epic Games’in vereceği ücretsiz yılbaşı oyunları listesi merak ediliyor. Peki, Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunlar neler?
Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games ücretsiz oyunları bu yılbaşında da vermeye devam ediyor. İşte ücretsiz Epic Games yılbaşı oyunları…
EPIC GAMES YILBAŞI ÜCRETSİZ OYUNLARI
Epic Games 13 Aralık’ta Destiny 2: Legacy Collection’ı ücretsiz olarak vermişti. 20 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu haftaki ücretsiz oyunu ise saat 19.00’da belli olacak. Hangi oyunun ücretsiz olarak verileceği ise belirsizliğini koruyor.
EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?
Epic Games’in bu haftaki ücretsiz olarak vereceği gizemli oyunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Saat 19.00’da belli olacak.
EPIC GAMES ARALIK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti:
28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell
27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel
26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding
24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux
23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey
20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order
19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds
18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable
17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2
16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo
15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6
8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected
8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine