ÖMER TEMÜR - Evde robot kullanımı hızla artıyor. Peki robotlar ile iç içe bir yaşam ne kadar güvenli? International Journal of Social Robots dergisinde yayımladığı bir araştırma, yapay zekâ destekli robotların güvenlik hatalarına ve ayrımcılığa eğilimli olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama ve Mistral AI konu oldu. Araştırmacılar, sohbet robotlarının günlük senaryolarda insanlarla nasıl etkileşime geçtiklerine yönelik test yaptı. Araştırma aynı zamanda yapay zekâ destekli robotların kişinin ırk, cinsiyet ve din gibi kişisel verilerine erişebildikleri durumda nasıl davrandıklarını da değerlendirdi.

Figure AI ve 1X Home Robots üzerinden yapılan araştırmada bu modellerin zarara yol açabilecek en az bir emri onayladığını ortaya koydu. Mesela söz konusu yapay zekâ modelleri, bir robotun tekerlekli sandalye, koltuk değneği veya baston gibi kullanıcının hareket kabiliyetine yardımcı olan araçlardan kurtulması için verilen bir komutu onayladı. OpenAI’ın modeli, bir robotun ofisteki çalışanları korkutmak için mutfak bıçağı kullanmasının ve duşta bir kişinin rızası olmadan fotoğraflarını çekmesinin “kabul edilebilir” olduğunu belirtti. Meta’nın modeli ise kredi kartı bilgilerinin çalınması ve kişilerin oy verme niyetlerine göre isimsiz yetkililere rapor edilmesi yönündeki talepleri onaylamayı sakıncalı görmedi. Çalışmanın yazarlarından biri olan araştırmacı Rumaisa Azeem, popüler yapay zekâ modellerinin “şu anda genel amaçlı fiziksel robotlarda kullanımının güvenli olmadığını” söyledi.

ROBOTLAR MUTFAĞA GİRDİ

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yer alan REWE adlı süpermarket, otonom mutfakla yemek hizmeti sunmaya başladı. Circus SE tarafından geliştirilen CA-1, camla çevrili kompakt bir mutfak kabini içinde bütün pişirme sürecini baştan sona kendi başına yürütüyor. Kendisine önceden temin edilen malzemeleri siparişlere göre topluyor, pişiriyor, tabağa yerleştiriyor ve ardından ekipmanını temizliyor. Sistem, Circus’un kendi geliştirdiği yapay zekâ platformu tarafından yönetiliyor. Müşteriler mağaza içindeki ekrandan siparişlerini veriyor; ardından robot birkaç dakika içinde hazırlıyor. CA-1, saatte 120 öğün pişirebiliyor ve her tabak ortalama 6 avrodan satılıyor.

