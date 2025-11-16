Vivo’nun fotoğraf makinesi kalitesinde çekim yapan yeni amiral gemisi X300 Serisi’nin Türkiye’de ön satışları başladı.

ÖMER TEMÜR - X300 serisi 200 MP ZEISS kamerası ve Telefoto Genişletici Kiti ile birlikte geliyor. Bu kit sayesinde kullanıcılar 200 MP ZEISS telefoto kamerasının gücünü daha uzun odak uzaklıklarında ve daha stabil çekimlerde deneyimleyebiliyor. 50 MP’lik ZEISS Gimbal-Grade Ana Kamera ise fotoğrafların çok daha net, hızlı ve sarsıntısız çekilmesini sağlıyor.

X300 Pro Türkiye’de Gizemli Siyah ve Kum Kahverengi, X300 ise Gizemli Siyah ve Gündoğumu Pembesi seçenekleri ile satışa çıkıyor. Ayrıca vivo’nun resmî online mağazasından cihaz satın alan kullanıcılar vivo Watch GT ve TWS 3e kablosuz kulaklık hediyesi kazanıyor. Şanslı kullanıcılar Telefoto Genişletici Kitini 16.999 TL indirimle satın alma fırsatı yakalıyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

