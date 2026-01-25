“123456” ve benzeri kolay tahmin edilebilir parolalar hâlâ yaygın. Uzmanlar parola anahtarları ve iki faktörlü doğrulamanın dijital güvenliğin olmazsa olmazı olduğunu vurguluyor.

ÖMER TEMÜR - Veriler bir defa daha rahatsız edici gerçeği ortaya koydu. Kolayca kırılabilen parola kullanma alışkanlığı hâlâ devam ediyor...

NordPass ve Comparitech’in raporlarına göre “123456” dünya çapında hem milenyum kuşağı hem X kuşağı hem de baby boomers arasında en çok tercih edilen parola oldu. Z kuşağı ve Sessiz Kuşak arasında ise “12345”ten sonra en popüler ikinci seçenek oldu.

Bir başka tahmin edilebilir parola olan “admin” ise “12345678”, “123456789” ve “12345” ile onu takip etti.

Rapora göre ABD ve İngiltere’de de genel tablo aynı derecede vahim. ABD’de “123456”, “password” ve “123456” ilk üç sırada yer aldı; İngiltere’de ise sadece ikinci ve üçüncü sıra yer değiştirdi.

Comparitech’in 2025 yılında veri ihlali forumlarında sızdırılan iki milyar gerçek hesap parolasını incelediği araştırmada da benzer bir tablo ortaya çıktı, listenin başında “123456”, “12345678” ve “123456789” yer aldı.

SAVUNMA HATTINIZI OLUŞTURUN

Zayıf, tahmin edilebilir veya tekrar kullanılan parolalar, yalnızca bireysel çalışanları değil, tüm kuruluşları, müşterilerini ve ortaklarını da tehlikeye atabilir. Zayıf parolalar genellikle finansal kayıp, operasyonel aksaklıklar, düzenleyici kurumların incelemesi ve uzun vadeli itibar kaybına yol açar. Bu sebeple parola anahtarları (passkeys) hızla dijital güvenliğin altın standardı hâline geliyor ve Apple, Google ve Amazon dâhil birçok büyük platform artık parola anahtarlarını (passkeys) birincil oturum açma yöntemi olarak sunuyor.

Şunu hiç unutmayın. Parola hesabınız ile bir hacker arasında tek bir bariyerdir. Bu sebeple, ekstra bir güvenlik katmanı olarak iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), özellikle Kişisel Tanımlanabilir Bilgiler (PII) veya diğer önemli verileri içeren hesaplar için günümüzde hâlâ vazgeçilmez bir savunma hattıdır.

