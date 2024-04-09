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'Higgs bozonu'na ismini veren Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

'Higgs bozonu'na ismini veren Nobel ödüllü İngiliz fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayatını kaybetti. Açıklama, Edinburgh Üniversitesinden geldi.

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan "God particle" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını bulan Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında öldü.

Edinburgh Üniversitesinden yapılan açıklamada, Higgs’in “kısa bir hastalığın ardından evinde huzur içinde öldüğü” belirtildi.

Edinburgh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Peter Mathieson, Newcastle'da doğan Higgs'in "olağanüstü bir birey, vizyonu ve hayal gücü bizi çevreleyen dünya hakkındaki bilgilerimizi zenginleştiren gerçekten yetenekli bir bilim insanı" olduğunu söyledi.

2013'TE NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Higgs, 1964’te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen “Higgs bozonu” adlı atom altı parçacığı teorisini bulmuştu.

Belçikalı fizikçi François Englert ile birbirlerinden bağımsız olarak parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayan Higgs'in 49 yıl önce öne sürdüğü teori, 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamlarınca doğrulanmıştı.

Higgs, bu çalışmasıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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