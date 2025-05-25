İnsansı robotlar ringe çıkıyor! Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor

Çinli şirket tarafından geliştirilen insansı robotlar ringe çıkıyor.

ÖMER TEMÜR - Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor. Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen insansı robotlar, 25 Mayıs’ta ringe çıkarak kozlarını paylaşacak.

İlgili Haber Yapay zekâ şantaj yaptı

Tarihe geçecek ilk robot boks etkinliği, iki aşamadan oluşacak: performans karşılaşmaları ve turnuva bazlı rekabet.

Performans kısmında robotlar, bireysel ve grup hâlinde kabiliyetlerini sergileyecek.

Ardından dört farklı teknik altyapıya sahip insan operatör takımı, robotları gerçek zamanlı olarak yönlendirerek turnuva tarzında yarışacak. Finalde bir kazanan takım belirlenecek.