İnsansı robotlar ringe çıkıyor! Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Çinli şirket tarafından geliştirilen insansı robotlar ringe çıkıyor.
ÖMER TEMÜR - Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor. Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen insansı robotlar, 25 Mayıs’ta ringe çıkarak kozlarını paylaşacak.
Tarihe geçecek ilk robot boks etkinliği, iki aşamadan oluşacak: performans karşılaşmaları ve turnuva bazlı rekabet.
Performans kısmında robotlar, bireysel ve grup hâlinde kabiliyetlerini sergileyecek.
Ardından dört farklı teknik altyapıya sahip insan operatör takımı, robotları gerçek zamanlı olarak yönlendirerek turnuva tarzında yarışacak. Finalde bir kazanan takım belirlenecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak