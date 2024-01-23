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    'İşte o gün bugünmüş' diyerek duyurdu... Astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'yı bırakıp Türkiye'ye dönüyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi

    Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrıldığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Umut Yıldız'ın paylaşımına "Hoş geldiniz" yanıtını verdi.

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    NASA'da 10 yıldır astrofizikçi ve derin uzay iletişimcisi olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Süresiz kadroda olduğunu ve maaşının gayet iyi olduğunu söyleyen Yıldız, NASA'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Umut Yıldız'ın paylaşımına "Hoş geldiniz" yanıtını verdi. 

    "NASA'DAN AYRILIYORUM"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız şu ifadelere yer verdi:

    "Bir gün NASA’dan ayrılma tweet'i atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş... Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL’de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum.

    Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum.

    Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara..."

    Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Teknoloji > 'İşte o gün bugünmüş' diyerek duyurdu... Astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'yı bırakıp Türkiye'ye dönüyor
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