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Haberler > Teknoloji > Korunduğumuzu zannediyoruz! Kamerayı kapatmak çare olmuyor

Korunduğumuzu zannediyoruz! Kamerayı kapatmak çare olmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Korunduğumuzu zannediyoruz! Kamerayı kapatmak çare olmuyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital güvenlik konusunda belirsizlik devam ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 50’si cihazlarındaki web kamerasını kapatarak etkili bir tedbir aldığına inanansa da kamerayı kapatmak çare olmuyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ  - Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 50’si cihazlarındaki web kamerasını kapatarak etkili bir tedbir aldığına inanıyor.  

Katılımcıların %50’si internette çevrim içi mini oyunlar oynuyor, testlere giriyor: Kişisel bilgilerini güvenilir olmayan kaynaklara gönderiyor, arkadaşlarını da bu dikkatsiz veri paylaşıma dâhil ediyor.

Türkiye’deki kullanıcıların %53’ü sesli asistanların sürekli olarak dinleme ve kişisel bilgileri topladığından endişe ediyor. %34’ü, yanındakilerle önemli görüşmeler yapacağı sırada cihazlarını uçak moduna geçiriyor. Katılımcıların %39’u gizli modun kendilerini görünmez kıldığını düşünüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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