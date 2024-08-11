Korunduğumuzu zannediyoruz! Kamerayı kapatmak çare olmuyor

Dijital güvenlik konusunda belirsizlik devam ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 50’si cihazlarındaki web kamerasını kapatarak etkili bir tedbir aldığına inanansa da kamerayı kapatmak çare olmuyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 50’si cihazlarındaki web kamerasını kapatarak etkili bir tedbir aldığına inanıyor.

Katılımcıların %50’si internette çevrim içi mini oyunlar oynuyor, testlere giriyor: Kişisel bilgilerini güvenilir olmayan kaynaklara gönderiyor, arkadaşlarını da bu dikkatsiz veri paylaşıma dâhil ediyor.

Türkiye’deki kullanıcıların %53’ü sesli asistanların sürekli olarak dinleme ve kişisel bilgileri topladığından endişe ediyor. %34’ü, yanındakilerle önemli görüşmeler yapacağı sırada cihazlarını uçak moduna geçiriyor. Katılımcıların %39’u gizli modun kendilerini görünmez kıldığını düşünüyor.