Trend Micro, kurumsal siber güvenlikte TrendAI markasına geçerek yapay zekâ destekli, proaktif ve bütünleşik yeni nesil güvenlik modelini devreye aldı.

ÖMER TEMÜR- Siber güvenlik liderlerinden Trend Micro Incorporated, kurumsal siber güvenlik iş biriminin artık TrendAI markasıyla faaliyet göstereceğini duyurdu.

Dönüşümün merkezindeki TrendAI Vision One, kuruluşlara bulut, ağ, uç nokta ve yapay zekâ sistemlerini kapsayan birleşik bir güvenlik platformu sunuyor.

Platform, risk görünürlüğü ve bağlam analizini birleştirerek kurumların tehditlere hızlı ve kontrollü cevap vermesini sağlıyor. Şirket, bu yeni yapılanmayla güvenliği yalnızca altyapıyı koruyan reaktif bir yapı olmaktan çıkarıp, yapay zekâ sistemlerini ve makine destekli karar süreçlerini de kapsayan proaktif bir modele dönüştürüyor.

Trend AI Afrika, Türkiye ve CIS Bölgesi Yönetici Direktörü Assad Arabi, değişimin önemine dikkat çekerek “Yapay zekâ sistemleri daha fazla sorumluluk üstlendikçe, güvenliğin de sadece olan bitene tepki veren bir yapı olmaktan çıkıp, niyeti anlayan ve makine tarafından alınan tedbirleri yöneten bir yapıya dönüşmesi gerekiyor” dedi.

Trend AI Türkiye ve CIS Bölgesi Satış Direktörü Emirhan Aşçı ise Türkiye’deki işletmelerin yapay zekâyı hızla iş süreçlerine entegre ettiğini belirterek “Amacımız, yalnızca sistemleri korumanın ötesine geçerek yapay zekâ destekli süreçleri anlayan, yöneten ve güvence altına alan yeni bir güvenlik yaklaşımı sunmak” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası