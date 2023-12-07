Meta, yapay zekayla fotoğraf üreten Imagine with Meta sitesini yayınladı

7 Aralık 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:23

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin, sosyal medya platformlarının mesajlar kısmında yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, 'Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)' adıyla ABD'de erişime açık internet sitesi olarak kullanıma sunduğu belirtildi. Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, 'imagine.meta.com' adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin 'güvenlik' adımları atıldığı da aktarıldı.

Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara 'görünmez damga' eklenerek fotoğrafın takip edilmesinin planlandığı anlatılan açıklamada, bu damganın uyumlu modellerle tespit edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı dirençli olacağı bildirildi.

META, ÇAPRAZ SOHBET ÖZELLİĞİNİ KAPATTI

Teknoloji ve sosyal medya devi Meta, bu ayın sonunda Messenger ve Instagram arasındaki sohbet özelliğini sonlandıracağını açıkladı. Meta bu hamlesinin gerekçesini açıklamasa da Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nın katı kurallarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Platformlar arası entegrasyonu sağlayan mesajlaşma işlevi, 2020'de piyasaya sürülmüştü. Teknoloji devi, platformlar arası mesajlaşmaya yarayan özelliği neden kaldıracağını açıklamasa da teknoloji sitesi 9to5Google'ın ciddi bir tahmini var; Avrupa Birliği'nin ağır yaptırımlarına maruz kalmamak için özelliğin fişini kesmek mantıklı bir neden gibi görünüyor.

2019'da duyurulan isteğe bağlı platformlar arası entegrasyon, bir yıl sonra hayata geçirilmiş ve şirketin en popüler iki hizmeti arasındaki çizgiler bulanıklaşmıştı.