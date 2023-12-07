WhatsApp, yeni müzik paylaşma seçeneğiyle görüntülü görüşmelerde devrim yapacak

7 Aralık 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 13:01

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait WhatsApp, kullanıcıların video görüşmesi sırasında telefondaki müzik sesini paylaşmasına imkan tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun elde ettiği bilgilere göre platform, iOS'taki (iPhone) TestFlight beta programı aracılığıyla sürümü 23.25.10.72'ye çıkardı. Yeni sürümle birlikte, müzik paylaşma seçeneği de gün yüzüne çıktı.

Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında olduğu için henüz beta test kullanıcıları bile deneyimleyemiyor. Peki, görüntülü görüşmelerde müzik sesi paylaşımı nasıl yapılacak? Bir kullanıcı ekranını paylaştığında görüşmede olan herkesin video ve müzik sesini birlikte dinlemesine imkan tanıyacak.

VİDEO ARAMALARDA MÜZİK SESİ PAYLAŞIMINDA KISITLAMA

Yakında test edilmesi beklenen özellik, birisi ekranını paylaştığında görüntülü aramadaki tüm katılımcıların aynı anda hem video hem de müzik sesini dinlemesine izin verecek şekilde tasarlandı.

Özellik, sadece video görüşmelerle sınırlı olacak ve sesli aramalarla veya videonun devre dışı olduğu video aramalarda kullanılamayacak.

Video görüşmelerde ekran sesini paylaşma özelliği sayesinde, sanal toplantıların daha etkileşimli hale gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, uygulamanın arayüzü yenilenerek estetik açıdan düzenlendi. iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanan son güncelleme, çeşitli hataları gidererek genel olarak iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimine katkıda bulundu.

DURUM GÜNCELLEMELERİNE HD YÜKLEME SEÇENEĞİ GELİYOR

Google Play Store'da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.23.26.3 güncellemesiyle bir yeni özellik ortaya çıktı. WhatsApp'ın HD kalitede fotoğraf / video paylaşma seçeneğini yakında durum güncellemelerinde de sunacağı anlaşılıyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, durum güncellemeleri aracılığıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar paylaşmak mümkün olacak.

Kullanıcılar, durum güncellemeleri yoluyla yüksek kaliteli bir fotoğraf veya video paylaşmak istediklerinde, bu seçenek çizim düzenleyicide kullanılabilecek.

Bu özellik de tıpkı diğeri gibi geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.