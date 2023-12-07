Mısır gözünü "Akıncı"ya dikti! EDEX2023 fuarında yeni yatırımın ilk sinyali

İsrail-Hamas çatışması Gazze’yi kan gölüne çevirirken, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun saldırgan tutumu, bölge güvenliğini de tehdit ediyor. Gazzelilerin dünyaya açılan tek kapısı ise diğer ucunda Mısır’ın bulunduğu Refah Sınırı.

HAMAS-İSRAİL GERİLİMİ MISIR'I ARAYIŞA SOKTU

Gazze’ye giren ve çıkan her şeyi bu noktadan geçerken, sınırın diğer ucundaki Mısır ise bölgedeki gerilim nedeniyle İsrail’e karşı savunma desteğini artırmaya hazırlanıyor.

Mısır’ın aklında ise Ukrayna ve Karabağ’da savaşın seyrini değiştiren Türk İHA’ları var.

Hali hazırda 32 ülkeye Bayraktar TB2, 8 ülkeye de AKINCI TİHA ihraç eden BAYKAR Teknoloji’nin yeni müşterisi Mısır olabilir.

EDEX2023 FUARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Mısır'da düzenlenen #EDEX2023 Savunma Sanayii Fuarı'nda da göze çarpan detaylar anlaşmanın yakın olduğuna işaret ediyor.

Türk savunma sanayii ürünlerinin damga vurduğu fuarda, Türk yapımı Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçlarının üzerindeki Mısır bayrağı yeni yatırımların ilk sinyali olarak yorumlandı.

MISIR'A ÖZEL ZİYARET

Öte yandan Mısır’la savunma sanayisi alanında ilişkilerin geliştirilmesini arzuladıklarını belirten Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de bir ay önce bölgeye özel bir ziyarette bulunduklarını belirterek, potansiyel konuların görüşüldüğünü söyledi.

Fuardan önce de Mısırlı yetkililerle bir toplantı yaptıklarını belirten Şeker, “Mısır otoriterleriyle bizim firmalarımızın katıldığı yine o potansiyel konuların üzerinden beraber geçtik” dedi.

FUAR BÜYÜK FIRSAT

Mısır’la son zamanlarda siyasi ilişkilerin de geliştiğine dikkat çeken Şeker, “Buna paralel olarak biz de savunma sanayiinde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda da bu fuarı bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MISIR, TÜRK SİHALARINA KAVUŞAN 41. ÜLKE OLABİLİR

Fuar sonrası Mısır BAYKAR ile anlaşırsa, Türk savunma sanayisinde çığır açan SİHA’ların 41.ci sahibi olacak.

AKINCI SİHA TEKNİK ÖZELLİKLER

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor