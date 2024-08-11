OneNumber ile akıllı saatte Wi-Fi’ye gerek kalmadı Vodafone’dan bir ilk

Vodafone OneNumber yeni servisini duyurdu. OneNumber ile akıllı saatte Wi-Fi’ye gerek kalmadı

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ -Vodafone, dijital müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyacak yeni Vodafone OneNumber servisini duyurdu. Vodafone OneNumber servisi ile kullanıcılara Wi-Fi bağlantısı gerekmeden, telefondaki hatta tanımlı numaradan bu teknolojiyi destekleyen akıllı saatler ile arama yapabiliyor, mesaj gönderebiliyor ve internet kullanımına devam edebiliyor. Vodafone OneNumber servisinin ücreti aylık 49,90 TL olup, servisin geçerli olduğu tarih itibarıyla ilk altı ay içinde gelen müşterilere hizmet ilk üç ay ücretsiz sunuluyor. Servis aboneliği için taahhüt alınmıyor. Tüm Vodafone bireysel faturalı müşteriler bu hizmetten faydalanabiliyor.