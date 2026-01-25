Tesla, insansı robot Optimus Gen 3’ün seri üretimine başladı. Robot, 3 binden fazla görevi yerine getirebiliyor ve 2026’ya kadar binlercesi aktif hâle getirilecek.

ÖMER TEMÜR - Tesla, insansı robotu Optimus Gen 3’ün seri üretimine Fremont fabrikasında resmen başladı. Tesiste yıllık 1 milyon adet üretim hedeflediklerini belirten Elon Musk, “Cybercab ve Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildiği için başlangıçtaki üretim son derece yavaş olacak, ancak zamanla inanılmaz bir hız kazanacak” ifadelerini kullandı.

Optimus Gen 3, insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı bir sistem 3 binden fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor. Sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve tüm algı ile hareket süreci uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor.

Gen 3, “simülasyondan gerçeğe” eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme gerçekleştiriyor. Tesla, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotu kendi fabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı hedefliyor. Şirket ayrıca gelecekteki büyüme için Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adetlik çok daha büyük bir üretim hattı hazırlıyor.

