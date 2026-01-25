Tesla, insansı robotun seri üretimine başladı
Tesla, insansı robot Optimus Gen 3’ün seri üretimine başladı. Robot, 3 binden fazla görevi yerine getirebiliyor ve 2026’ya kadar binlercesi aktif hâle getirilecek.
- Tesla, insansı robotu Optimus Gen 3'ün seri üretimine Fremont fabrikasında başladı.
- Tesiste yıllık 1 milyon adet üretim hedeflenirken, gelecekte Giga Texas'ta 10 milyon adetlik daha büyük bir üretim hattı planlanıyor.
- Optimus Gen 3, tendon tabanlı sistemi ve sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde 3 binden fazla görevi yerine getirebiliyor ve sinir ağları ile öğreniyor.
- Tesla, 2026 sonuna kadar binlerce Optimus robotunu kendi fabrikalarında ve endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı hedefliyor.
ÖMER TEMÜR - Tesla, insansı robotu Optimus Gen 3’ün seri üretimine Fremont fabrikasında resmen başladı. Tesiste yıllık 1 milyon adet üretim hedeflediklerini belirten Elon Musk, “Cybercab ve Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildiği için başlangıçtaki üretim son derece yavaş olacak, ancak zamanla inanılmaz bir hız kazanacak” ifadelerini kullandı.
Optimus Gen 3, insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı bir sistem 3 binden fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor. Sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve tüm algı ile hareket süreci uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor.
Gen 3, “simülasyondan gerçeğe” eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme gerçekleştiriyor. Tesla, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotu kendi fabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı hedefliyor. Şirket ayrıca gelecekteki büyüme için Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adetlik çok daha büyük bir üretim hattı hazırlıyor.