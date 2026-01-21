Çin’de GAC-Toyota ortaklığıyla geliştirilen yeni elektrikli sedan bZ7, Mart ayında Çin’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatı, geniş menzili, Xiaomi ve Huawei teknolojileriyle donatılan model dikkat çekiyor.

Toyota’nın bZ serisinin en yeni üyesi olarak konumlandırılan bZ7, geniş iç mekanı ve sportif fastback tasarımıyla sedan pazarında rakipleriyle mücadele etmeye hazırlanıyor. Araç, D segment elektrikli sedan olarak yaklaşık 29.000 dolar fiyatla Çin pazarında konumlandırılacak.

Dış tasarımda Toyota’nın yeni EV estetiğini yansıtan gündüz farları, sade ön ızgara yüzeyi ve arkada boydan boya uzanan stop lambaları ilk bakışta göze çarpıyor. Fastback gövde çizgisi, aerodinamiğe olumlu katkı sağlarken sedanın dinamik bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Toyota’dan D segmentinde uygun fiyatlı model: Tesla Model S’e rakip olacak

XİAOMİ VE HUAWEİ TEKNOLOJİSİ

bZ7’nin en ilgi çekici yönlerinden biri, teknoloji donanımında Xiaomi’nin akıllı ekosistemiyle uyumlu olması. Bu sayede araç içi bağlantı seçenekleri, kullanıcıların Xiaomi cihazlarıyla sorunsuz bir etkileşim sunabiliyor. Ayrıca model, Huawei’nin HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ile çalışacak. Bu platform, 15,6 inç bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve head-up display gibi araçları destekliyor.

GÜÇ VE MENZİL PERFORMANSI

bZ7, Huawei DriveONE çift elektrik motoruyla toplamda 207 kW (278 bg) güç üretebiliyor. 88,13 kWh kapasiteli batarya ile 710 km’ye kadar CLTC menzili; 71,35 kWh’lık batarya ile ise yaklaşık 600 km menzil sağlanabiliyor. Maksimum hız ise 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

27 ADET SENSÖRLE DONATILDI

Aracın tavanına yerleştirilmiş LiDAR sensörü dahil 27 adet farklı sensör bulunuyor. 11 kamera ve 10 ultrasonik radar gibi bileşenler de yer alıyor. Bu donanım, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile birlikte şehir içi ve otoyol seviyesinde NOA (Navigation on Autopilot), uzaktan park yardımı ve otomatik park gibi fonksiyonlar sunmayı hedefliyor.

Tesla Model S'e ciddi bir rakip olması beklenen araç piyasanın dengelerini değiştirebilir.



