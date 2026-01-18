TLC, yeni akıllı cihazları tanıttı
ÖMER TEMÜR- TCL, çocuklara özel giyilebilir teknolojilerden göz dostu tablet çözümlerine, taşınabilir projeksiyonlardan giriş seviyesi mobil cihazlara uzanan yeni ürün ailesini tanıttı.
TCL’in tanıttığı ürünler içerisinde yer alan MOVETIME MT48 akıllı çocuk saati, 4G görüntülü arama ve konum takibi özellikleriyle dikkat çekerken, aynı zamanda çocukların uyku düzenini ve fiziksel aktivitelerini takip ederek dijital sağlığı destekleyen bir yaşam asistanı görevi görüyor.
TCL’in göz sağlığını korumaya yönelik çalışmalarının en güçlü çözümlerinden olan NXTPAPER 14 ise kâğıt benzeri mat ekranıyla gözleri yormadan uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor.
TCL, Tab 11 Gen 2 ve Tab 10L Gen 4 tabletleri ve C1 ve A1s projektörleri ile de farklı ihtiyaçlara göre çözümler sunuyor.