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    • Haberler > Teknoloji > TSK'nın uzaydaki gözü GÖKTÜRK-2 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

    TSK'nın uzaydaki gözü GÖKTÜRK-2 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
    TSK&#039;nın uzaydaki gözü GÖKTÜRK-2 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı
    Göktürk, Msb

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 yıl önce uzaya yollanan GÖKTÜRK-2 uydusunun, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini duyurdu.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti" ifadesi yer aldı.

    Paylaşımda, GÖKTÜRK-2'nin özelliklerinin bulunduğu görsele de yer verildi.

    Buna göre, GÖKTÜRK-2 ile dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alınabiliyor.

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    18 Aralık 2012'de Türkiye saati ile 19.12'de Çin'den uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

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