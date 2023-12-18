TSK'nın uzaydaki gözü GÖKTÜRK-2 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

18 Aralık 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:39

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti" ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, GÖKTÜRK-2'nin özelliklerinin bulunduğu görsele de yer verildi.

Buna göre, GÖKTÜRK-2 ile dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü alınabiliyor.