Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak

Türkiye’den seçilen alanında öncü 15 girişim, 26 Eylül’de online ve fiziksel olarak 1000’i aşkın global yatırımcıyla bir araya gelecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin en iyi girişimlerine sahne olan ve yatırımcılarla buluşmalarını sağlayan Big Bang Startup Challenge etkinliğini globale taşıyor.

Big Bang etkinliğini bu yıl Türkiye sahnesine ek olarak, Big Bang London Demo Day adıyla Londra’da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Whorf bölgesindeki Level 39’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’den seçilen alanında öncü 15 girişim, 26 Eylül’de online ve fiziksel olarak 1000’i aşkın global yatırımcıyla bir araya gelecek.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2012 yılından bu yana teknoloji girişimcileri yatırımcılarla buluşturduklarını belirterek “Big Bang Startup Challenge etkinliğinin etki alanını genişleterek, girişimcilerimiz için globalde yeni bir fırsat başlatıyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in 2024’te başlattığı globalleşme stratejileri ve faaliyetlerinin bir parçası olarak global pazarlarda Demo Day’ler düzenleyeceğiz. İlk global demo day’imizi 26 Eylül’de Londra’da gerçekleştireceğiz. ‘Türkiye’den ihracat’ hedefiyle seçilmiş 15 teknoloji girişimini 60’dan fazla yatırımcıyla fiziksel ortamda, 1.000’den fazla yatırımcıyla ise online ortamda buluşturacağız. 250 bin paunt ila 2 milyon paunt aralığında yatırım arayan girişimleri 1-20 Eylül arasında yatırıma hazırlık kampına alacağız. 26 Eylül’de ise Big Bang London Demo Day’de çok etkili ve etkin bir network ile buluşturacağız. İnanıyorum ki, İTÜ ARI Teknokent’in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, bütün Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacaktır” dedi.