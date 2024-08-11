Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak

Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’den seçilen alanında öncü 15 girişim, 26 Eylül’de online ve fiziksel olarak 1000’i aşkın global yatırımcıyla bir araya gelecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ  -  İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin en iyi girişimlerine sahne olan ve yatırımcılarla buluşmalarını sağlayan Big Bang Startup Challenge etkinliğini globale taşıyor.

Big Bang etkinliğini bu yıl Türkiye sahnesine ek olarak, Big Bang London Demo Day adıyla Londra’da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Whorf bölgesindeki Level 39’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’den seçilen alanında öncü 15 girişim, 26 Eylül’de online ve fiziksel olarak 1000’i aşkın global yatırımcıyla bir araya gelecek.

Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak - 1. Resim

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2012 yılından bu yana teknoloji girişimcileri yatırımcılarla buluşturduklarını belirterek “Big Bang Startup Challenge etkinliğinin etki alanını genişleterek, girişimcilerimiz için globalde yeni bir fırsat başlatıyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in 2024’te başlattığı globalleşme stratejileri ve faaliyetlerinin bir parçası olarak global pazarlarda Demo Day’ler düzenleyeceğiz. İlk global demo day’imizi 26 Eylül’de Londra’da gerçekleştireceğiz. ‘Türkiye’den ihracat’ hedefiyle seçilmiş 15 teknoloji girişimini 60’dan fazla yatırımcıyla fiziksel ortamda, 1.000’den fazla yatırımcıyla ise online ortamda buluşturacağız. 250 bin paunt ila 2 milyon paunt aralığında yatırım arayan girişimleri 1-20 Eylül arasında yatırıma hazırlık kampına alacağız. 26 Eylül’de ise Big Bang London Demo Day’de çok etkili ve etkin bir network ile buluşturacağız. İnanıyorum ki, İTÜ ARI Teknokent’in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, bütün Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacaktır” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bilişim 500 şirketlerinin geliri 716 milyar liraya ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bilişim 500 şirketlerinin geliri 716 milyar liraya ulaştı - TeknolojiBilişim 500 şirketlerinin geliri 716 milyar liraya ulaştıÇağımızın görünmez tehlikesi: Dijital Amnezi̇ - TeknolojiDijital Amnezi̇ hafızayı vuruyorTürkiye-Meta anlaşması neleri kapsıyor? İnstagram bu maddelere uyacak - TeknolojiTürkiye-Meta anlaşması neleri kapsıyor?Bakan Uraloğlu Instagram'ın açılacağını zor duyurdu! Görüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildi - TeknolojiGörüntü sık sık dondu, canlı yayın yarıda kesildiInstagram erişime açıldı! Meta Türkiye'nin şartlarını kabul etti - TeknolojiMeta Türkiye'nin şartlarını kabul ettiPlayStation Plus Ağustos 2024 oyunları açıklandı! İşte ücretsiz oyunlar - TeknolojiPlayStation Plus Ağustos 2024 oyunları açıklandı! İşte ücretsiz oyunlar
Sonraki Haber Yükleniyor...