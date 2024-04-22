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Haberler > Teknoloji > Türk robotik dehaları Texas'ta parladı

Türk robotik dehaları Texas'ta parladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk robotik dehaları Texas&#039;ta parladı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı ABD'nin Texas eyaletindeki robotik dünya şampiyonasına lise düzeyinde 17 takımla katılan Türk ekiplerinden 9'u ödül kazandı.

ABD'nin Texas eyaletinde, 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2024 FIRST Robotics Competition (FRC) dünya şampiyonasında, çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 robotik takımı ürettikleri robotları yarıştırdı.

Yarışmaya katılan Türk öğrenciler arasında en büyük ödülü, robot performansı dalında İstanbul'dan Wildcast takımı, şampiyonadaki 600 takım içinde dünya 5'inciliğini elde ederek alırken, sosyal ödüller dalında ise en prestijli ödülü 4th Dimension ekibi kazandı.

9 TÜRK TAKIMI ÖDÜL KAZANDI

SPARC, Kaiser, Flare, Istech Robotic Society, Golden Horn ve CARACAL Robotics isimli Türk ekipleri çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödüle layık görüldü.

Ayrıca, tamamı kız öğrencilerden oluşan Techtolia Robotics isimli ekip de şampiyonadan ödülle dönen 9 Türk takımından biri oldu.

EN ÇOK KIZ ÖĞRENCİ TÜRKİYE'DEN

Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı FRC etkinliğine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye, 400 öğrenci ile şampiyonada ev sahibi ABD ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke oldu.

Şampiyonada ayrıca en çok kız öğrenci ile temsil edilen ülke Türkiye olurken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden katılan 17 takımın üyelerinin yüzde 44'ü kız öğrencilerden oluştu.

FRC, her yıl farklı bir konsepte geliştirilecek robotlar için kural ve çerçeveleri belirliyor. Kısıtlı sürede istenilen robotları üreten öğrencilerin, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için öncelikle bölgesel yarışmalarda dereceye girmesi gerekiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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