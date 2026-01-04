We Are Social ve Meltwater’ın “Digital 2026 Global Overview” raporu, Türkiye’nin ChatGPT kullanımında dünyayı açık ara geride bıraktığını ortaya koydu. Türkiye, yüzde 94,49 ile “ChatGPT kaynaklı yapay zekâ web trafiğinde” dünya birincisi olurken, uzmanlar markalar için yeni dönemin Google değil yapay zekâ merkezli optimizasyon olduğunu vurguladı.

ÖMER TEMÜR- We Are Social ve Meltwater tarafından yayınlanan “Digital 2026 Global Overview” raporuna göre Türkiye ChatGPT kullanımında liderliğe oturdu. Ekim 2025 verilerine göre “ChatGPT Kaynaklı Yapay Zekâ Web Trafiği” listesinde Türkiye, yüzde 94,49’luk rekor bir oranla dünya birincisi olurken dünya ortalaması yüzde 80,92 olarak gerçekleşti.

Cremicro Kurucusu Haydar Özkömürcü, verilerin, Türk tüketicisinin bilgiye ulaşma yolculuğunda arama motorlarından sohbet botlarına (chatbot) radikal bir geçiş yaptığını ispatladığını belirtti.

Türkiye, ChatGPT kullanımında dünya lideri

Özkömürcü, şu değerlendirmede bulundu: Rapor açıkça gösteriyor ki; Türkiye’de yapay zekâ kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95’i, bir ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Bu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon.

Artık sadece Google’da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından ‘önerilen’ ve ‘referans gösterilen’ bir otorite olması gerekiyor. Buna ‘Generative Engine Optimization’ (GEO) veya AIO diyoruz. Bu veriler ışığında net bir şekilde söyleyebilirim ki; AIO stratejisinin dünyada en fazla işe yaradığı ve en yüksek geri dönüşü sağladığı ülke Türkiye’dir.

Firmaların da 2026 planlamalarında yapay zekâ optimizasyonunu merkeze almaları gerektiğini vurgulayan Özkömürcü, “2026 yılı, şirketler için finansal açıdan temkinli olunması gereken, zorlu bir yıl olacak. Böylesine daralan bir ekonomide, pazarlama bütçenizi nereye harcadığınız hayati önem taşıyor. Müşterileriniz artık ‘en iyi muhasebe yazılımı hangisi?’ veya ‘İstanbul’da en güvenilir insan kaynakları firması kim?’ sorusunu Google yerine ChatGPT’ye soruyor. Eğer yapay zekâ firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi masada bırakıyorsunuz demektir. Türk şirketleri için krizden çıkışın ve büyümenin formülü, algoritmaların değil, yapay zekânın dilinden konuşan bir optimizasyon sürecinden geçiyor” dedi.



