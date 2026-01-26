Microsoft, Windows kullanıcılarının verilerini korumak için kullanılan BitLocker şifreleme sistemine ilişkin yeni bir hassasiyet tartışması çıkardı. Şirketin, geçtiğimiz yıl FBI’ın talebi üzerine BitLocker kurtarma anahtarlarını yetkili kurumlara verdiği ortaya çıktı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Guam adasında COVID-19 dönemine ilişkin işsizlik yardımı dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmada üç dizüstü bilgisayarın şifreli verilerine ulaşmak için Microsoft’tan BitLocker kurtarma anahtarlarını istedi. Dava dosyalarına göre Microsoft bu mahkeme emrine uydu ve FBI’a anahtarları teslim etti.

Bu durum akıllara 2016 yılında yaşanan benzer bir olayı getirdi. 2016’da Apple, FBI’ın San Bernardino saldırganlarının iPhone’unu açma talebine direnmiş, birçok büyük teknoloji firması da bu direnişi desteklemişti. O dönemde savunma, güvenlik ve kullanıcı gizliliğinin korunması yönündeydi.

Microsoft artık mahkeme emriyle bu anahtarları vermeye “yasal olarak zorunlu” olduğunu kabul etti. Şirket sözcüsü Charles Chamberlayne The Verge’e yaptığı açıklamada, anahtarların Microsoft’un sunucularında saklandığı durumlarda yasal taleplere uyulacağını belirtti.



Şirket ayrıca, kullanıcıların anahtarlarını yerel olarak kendi cihazlarında saklamaları halinde Microsoft’un erişemeyeceğini de vurguladı.

Microsoft BitLocker

BİTLOCKER NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

BitLocker, Windows’un sabit disk şifreleme sistemi olarak tasarlandı ve verileri yetkisiz erişime karşı korumayı amaçlıyor. Normalde cihaz kapalıyken veya kullanıcı dışarıdaysa kimse verileri okuyamıyor. Ancak şifre çözme anahtarları çevrim içi (bulut) saklandığında yetkili merciler de bu verilere ulaşabiliyor. Microsoft’un bu anahtarları FBI’a vermesi de bu nedenle mümkün oldu.

