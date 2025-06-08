Deepfake tehdidine dikkat çeken Kaspersky Yapay Zekâ Teknoloji Araştırma Merkezi Ekip Lideri Alexey Antonov, kişisel asistanların frekans boyutunda sesleri duyabildiğini belirterek “Siber saldırganlar televizyon ve radyo gibi yayın organları üzerinden sesli komutla saldırı düzenleyebilir” dedi.

ÖMER TEMÜR - Akıllı telefonlardaki kişisel asistanlar hayatımızı her ne kadar kolaylaştırsa da çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Apple’ın Siri’si, Google’un Gemini’ı gibi kişisel asistanlar siber saldırganların elinde âdeta görünmez bir silaha dönüşebiliyor. Gazetemize konuşan Kaspersky Yapay Zekâ Teknoloji Araştırma Merkezi Ekip Lideri Alexey Antonov, kişisel asistanların frekans boyutunda sesleri duyabildiğini, dolayısıyla televizyon ve radyo gibi yayın organları üzerinden verilebilecek sesli bir komut ile saldırı düzenlenebileceğini söyledi.

Kaspersky olarak bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını anlatan Antonov “Kişisel asistanların ses sinyallerinin arkasına sızarak bilgi gizlemek mümkün. Siz duyamazsınız ama kişisel asistanlar frekans boyutunda bu bilgiyi alır. Böylece televizyon veya radyodan ses doğrulaması olmayan bütün kişisel asistanlara komut verebiliriz. Bu, kullanıcılar için büyük problem” dedi.

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Yapay zekâ ile birlikte artan deepfake tehdidine de dikkat çeken Antonov “Sadece fotoğraf üzerinden 5 dakikada görüntü oluşturabilirim. Ya da ses kaydınızın sadece kısa bir bölümüyle sesinizi taklit edebilirim. Sizi annenizin yüzüyle ya da arkadaşlarınızın görüntüsüyle arayabilirim. Ve bunu insanlar anlamazlar” ifadelerini kullandı.

Antonov, buna rağmen yapay zekânın sadece bir makine öğrenmesi olduğunu belirterek “Yapay zekâ görevleri çözebilir. Ancak motivasyon ve anlayışı yoktur. Dolayısıyla yapay zekâ aslında zayıf bir zekâdır” diye konuştu.