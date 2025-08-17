Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Yapay zeka milyarderleri

Yapay zeka milyarderleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka milyarderleri
Yapay Zeka, Unicorn, Girişim, Büyüme, Milyarder, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025’in başından bu yana 53 şirket 1 milyar dolar değerini aşarak “unicorn” oldu. Bu girişimlerin çoğunu yapay zekâ şirketleri oluşturuyor. Sektördeki büyüme, Anthropic, OpenAI’dan ayrılan Mira Murati ve Ilya Sutskever ile Scale AI CEO’su Alexandr Wang gibi isimleri milyarder yaptı.

ÖMER TEMÜR -Yapay zekâ ile “unicorn” şirketlerin sayısı da hızla atıyor.

CB Insights tarafından paylaşılan verilere göre, 2025’in başından bu yana 53 şirket 1 milyar dolar değere ulaşarak “unicorn” oldu. Bu girişimlerin yarısından fazlasını ise yapay zekâ şirketleri oluşturdu.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, OpenAI’dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zekâ şirketlerini kuran Mira Murati ve Ilya Sutskever, Scale AI CEO’su Alexandr Wang, kişisel servetleri milyar dolara ulaşan isimlerden bazıları.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ suçluları önceden tespit edecek! ‘Azınlık Raporu’ gerçek oluyorKara yollarında yeni dönem... Yollarda hız tuzağı sona eriyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâ suçluları önceden tespit edecek! ‘Azınlık Raporu’ gerçek oluyor - TeknolojiYapay zekâ suçluları önceden tespit edecek!Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı! Selçuk Bayraktar hediyeleri açıkladı - TeknolojiNext Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı! İşte dağıtılacak hediyelerNext Sosyal 1 milyon kullanıcıya doğru! Hediyeler dağıtılacak - TeknolojiNext Sosyal 1 milyon kullanıcıya doğru!Yapay zeka çocuklar için tehdit mi? ChatGPT hakkında endişe verici bulgular - TeknolojiYapay zeka çocuklar için tehdit mi?Deniz savaşlarına yön verecek! Patlayıcı taşıyor, su altında keşif yapıyor... Kamikaze bot testleri başarıyla geçti - TeknolojiTürkiye'de nerede üretildiğine inanamayacaksınızÇocuklar için büyük risk! Instagram'daki bu özellik tartışma konusu - TeknolojiInstagram'da çocuklar risk altında mı? Tepki büyük
Sonraki Haber Yükleniyor...