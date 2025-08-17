Yapay zeka milyarderleri
2025’in başından bu yana 53 şirket 1 milyar dolar değerini aşarak “unicorn” oldu. Bu girişimlerin çoğunu yapay zekâ şirketleri oluşturuyor. Sektördeki büyüme, Anthropic, OpenAI’dan ayrılan Mira Murati ve Ilya Sutskever ile Scale AI CEO’su Alexandr Wang gibi isimleri milyarder yaptı.
Yapay zekâ ile "unicorn" şirketlerin sayısı da hızla atıyor.
CB Insights tarafından paylaşılan verilere göre, 2025’in başından bu yana 53 şirket 1 milyar dolar değere ulaşarak “unicorn” oldu. Bu girişimlerin yarısından fazlasını ise yapay zekâ şirketleri oluşturdu.
Anthropic CEO’su Dario Amodei, OpenAI’dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zekâ şirketlerini kuran Mira Murati ve Ilya Sutskever, Scale AI CEO’su Alexandr Wang, kişisel servetleri milyar dolara ulaşan isimlerden bazıları.
