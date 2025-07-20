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Haberler > Teknoloji > Yapay zekâ uzmanı aranıyor

Yapay zekâ uzmanı aranıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yapay zekâ uzmanı aranıyor
Girişim, İşletme, Teknoloji, Maliyet, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde işletmeler ve özellikle yeni girişimler yapay zekânın nimetlerinden yeterince faydalanamıyor. TÜİK'in ortaya koyduğu verileri değerlendiren IAS CTO’su Bahtiyar Tan çalışan sayısı arttıkça yapay zekâ kullanım isteğinin de arttığına dikkat çekti.

ÖMER TEMÜR - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ülkemizde işletmeler ve özellikle yeni girişimler yapay zekânın nimetlerinden yeterince faydalanamıyor.

Girişimlerin sadece yüzde 8,4’ü yapay zekâ ve yapay zekâ destekli ürünleri kullanmayı düşünüyor. Yapay zekâ teknolojilerini kullanmayan işletmelerin yüzde 78,9’u bu tercihlerinin nedenini uzman eksikliğine, yüzde 74,2’si ise yüksek maliyetlere bağlıyor.

IAS CTO’su Bahtiyar Tan şirketlerde çalışan sayısı arttıkça yapay zekâ kullanım isteğinin de arttığına dikkat çekerek “Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zekâ kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 10,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 17,4 oldu. Biz IAS olarak yapay zekâ teknolojilerini mevcut ERP sistemlerimize entegre ediyoruz. Yapay zekâ entegrasyonu ve proje tamamlandığında müşterilerimizin iş süreçlerini daha kolay yönetmeleri mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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