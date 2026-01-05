Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
Huawei'nin "Süper Versiyon" olarak tanımladığı yeni tableti MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa sunuldu. Ürün; klavyeli haliyle 18.999 liradan satılacak.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl satış hedeflerinin üzerinde performans gösteren MatePad 11.5 serisi, geliştirilmiş donanım ve ekran teknolojileriyle yenilendi.
IŞIK YANSIMASI VE PARLAMA ENGELLENECEK
Önceki neslin satış başarısının ardından kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen model, ekran teknolojisindeki yenilikleriyle öne çıkıyor.
Cihazda kullanılan yeni nesil "PaperMatte" ekran teknolojisi, ışık yansımasını ve parlamayı yüzde 99 oranında düşürmeyi hedefliyor. Ekran netliğinden ödün verilmeden 11,5 inç boyutundaki panelde 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı sunuluyor.
19 BİN LİRADAN SATILACAK
Huawei MatePad 11.5 S; klavye, kalem ve fare içeren 9 bin 497 lira değerindeki hediye paketiyle Huawei Online Mağaza'da listelendi.
Ürün klavyeli hali 18.999 lira, klavyesiz haliyle 15.999 liradan satışa sunuldu.
Şirket, lansman dönemine özel 1900 liralık indirimin yanı sıra 13 Ocak'a kadar kampanyaya katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.