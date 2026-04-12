Global teknoloji markası POCO, yeni modelleri POCO X8 Pro Max ve POCO X8 Pro ile Marvel iş birliğiyle tasarlanan POCO X8 Pro - Iron Man modelini teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

ÖMER TEMÜR - Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazlar lansmana özel indirimle geliyor. Kullanıcılar 7-20 Nisan tarihleri arasında Xiaomi Türkiye’nin resmî internet sitesi (mi.com) üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli 3.000 TL indirimin yanı sıra 4.000 TL’lik kupon kazanmı fırsatı yakalıyor.



TEK ŞARJLA İKİ GÜN

Gücünü MediaTek Dimensity 9500s’ten alan POCO X8 Pro Max, 8.500 mAh devasa piliyle geliyor. Tek şarjla 2 güne varan kullanım ömrü sunan bu batarya, TÜV SÜD testlerine göre 1.600 şarj döngüsünden (yaklaşık 6 yıllık yoğun kullanım) sonra bile kapasitesinin %80’inden fazlasını korumayı başarıyor. Daha kompakt ve ince bir kasa yapısına sahip olan POCO X8 Pro ise 6.500 mAh kapasiteli yeni nesil silikon-karbon batarya ile gelirken her iki model de 100W HyperCharge hızlı şarj teknolojisini desteklerken, cihazlar 27W kablolu ters şarj özelliğiyle bir powerbank’e dönüşüyor.



Yeni POCO X8 Pro serisi ile Iron Man modeli satışa çıktı! İşte fiyatları

Lansmanın sürprizi ise Marvel iş birliğiyle geliştirilen POCO X8 Pro - Iron Man sürümü oldu. Tony Stark’ın ikonik “Stark Industries” siyah-altın (black-gold) zırh tasarımlarından ilham alan cihaz, futuristik bir görünüme sahip. Cihazın kamera flaşının ünlü Arc Reactor (Ark Reaktörü) şeklinde tasarlanırken, cihazın içindeki HyperOS 3 arayüzü de tamamen Iron Man temasına, özel ses efektlerine ve bilim kurgu filmlerini aratmayan renkli animasyonlara ev sahipliği yapıyor.

İşte fiyatları:

POCO X8 Pro Max:

12GB RAM + 256GB Depolama: 38.999 TL

12GB RAM + 512GB Depolama: 42.999 TL

POCO X8 Pro:

8GB RAM + 256GB Depolama: 28.999 TL

12GB RAM + 512GB Depolama: 34.999 TL

POCO X8 Pro - Iron Man:

12GB RAM + 512GB Depolama: 36.999 TL







Haberle İlgili Daha Fazlası