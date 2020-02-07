Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 90'ı ruhsatsız silahlarla gerçekleşiyor. O ruhsatsız silahlar ise internette peynir ekmek gibi satılıyor. AK Parti hazırladığı torba yasa teklifinin içine buna ilişkin bir madde ekledi. Teklif yasalaşırsa internetten silah satılamayacak.
İnternetten silah satışı yasaklanıyor
07.02.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 90'ı ruhsatsız silahlarla gerçekleşiyor. O ruhsatsız silahlar ise internette peynir ekmek gibi satılıyor. AK Parti hazırladığı torba yasa teklifinin içine buna ilişkin bir madde ekledi. Teklif yasalaşırsa internetten silah satılamayacak.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : silah satışı,internetten silah satışı,
679816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/679816.aspx
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