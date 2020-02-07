Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 90'ı ruhsatsız silahlarla gerçekleşiyor. O ruhsatsız silahlar ise internette peynir ekmek gibi satılıyor. AK Parti hazırladığı torba yasa teklifinin içine buna ilişkin bir madde ekledi. Teklif yasalaşırsa internetten silah satılamayacak.