Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İnönü Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki polis otosuna ve polis memurlarına bir şahıs taşla saldırdı. Trafik polisleri atılan taşlardan yara almadan kurtulurken polis otosunun camında maddi hasar oluştu. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.