Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tebrik mesajı gönderen Baran “Türkiye gazetesi, ülkemizin gelişiminin her aşamasına tanıklık etmiş; güvenilir haber ve yorumlarıyla bizleri aydınlatmıştır. Ellinci yılına girdiği yayın hayatında saygın çizgisini bozmadan, Türkiye’nin gazetesi olma misyonunu layıkıyla yerine getirmiştir. Türkiye’nin son yarım asırlık tarihinde haberleriyle, yazılarıyla, yorumlarıyla değişim ve dönüşüme öncülük ederek her zaman sağduyulu bir yaklaşım sergileyen; çalışan, üreten kesimin sesini duyurup, ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayan Türkiye gazetesinin 50’nci yılını kutluyorum. Başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.