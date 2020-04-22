Tebrik mesajı gönderen Baran “Türkiye gazetesi, ülkemizin gelişiminin her aşamasına tanıklık etmiş; güvenilir haber ve yorumlarıyla bizleri aydınlatmıştır. Ellinci yılına girdiği yayın hayatında saygın çizgisini bozmadan, Türkiye’nin gazetesi olma misyonunu layıkıyla yerine getirmiştir. Türkiye’nin son yarım asırlık tarihinde haberleriyle, yazılarıyla, yorumlarıyla değişim ve dönüşüme öncülük ederek her zaman sağduyulu bir yaklaşım sergileyen; çalışan, üreten kesimin sesini duyurup, ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayan Türkiye gazetesinin 50’nci yılını kutluyorum. Başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Gürsel Baran: Türkiye'nin gazetesi oldunuz
22.04.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 02:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran “Türkiye gazetesi, kurulduğu günden bu yana basın tarihimizde önemli boşluğu doldurarak, bütün Türkiye’nin her daim gözü, kulağı ve sesi olmuştur” dedi.
Etiketler : Türkiye Gazetesi,Gürsel Baran,Ankara Ticaret Odası,ATO,
698267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/698267.aspx
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