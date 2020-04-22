Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KRİZ MASASI İLE 7/24 MÜCADELE

Başkan Ekrem Yüce, “Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte harekete geçtik. Süreci verimli ve tek merkezden yürütmek adına Kriz Masamızı oluşturduk. Sakarya Valiliği, ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli irtibat halindeyiz.7/24 esasını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyelere çok önemli görevler düştüğünü biliyoruz. İnşallah sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz.”

SAKARYA’DA DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİ

“7/24 anlayışı ile dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Ekipler ilçeleri, mahalleleri, cadde ve sokakları, meydanları, parkları, kamu kurum ve kuruluşlarını ilaçlıyor. Şehrimizin en işlek noktalarına ve 16 ilçe merkezimize dezenfekte otomatları yerleştirdik. Toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemleri ise sürekli devam ediyor.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ

İlçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımızın yürüttüğü Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına YADEM ile destek sağlıyor, 65 yaş ve üstü yaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine çözümler üretiyoruz. Bu süreçte 2 bin 982 yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşımıza destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. 2 bin 100 ailemizin sosyal kartlarına destekler yükledik. Ayrıca; şu ana kadar bu süreçte şimdilik 1000 ailemize kuru gıda yardımı yaptık ve bu yardımlarımız sürecektir.

TRAFİKTE ‘EVDE KAL’ FARKINDALIĞI

Sakarya’da trafik ışıklarında, sesli ikaz sistemlerinde ve yaya geçitlerinde vatandaşlarımızın daha duyarlı ve tedbirli olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilk defa trafik ışıklarında yaptığımız ‘uygulamalar diğer şehirlerimize örnek oldu.”

TOPLU TAŞIMAYA SOSYAL MESAFE

“Toplu taşımada vatandaş kullanımı yüzde 90 oranında düştü. Ancak bu durumun rehavetine kapılmadan ek seferleri hizmete aldık. Toplu taşıma araçlarımızın dezenfektelerinin yanı sıra maskesiz binişlerin önüne geçtik. Koltuklar arası sosyal mesafeyi ayarlamamızın yanı sıra yolcu durakları ve toplu bulunulan yerlerde sosyal mesafenin korunmasına dikkat çektik.”

200 BİN MASKE

“Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemizde 200 bin maskeyi hemşehrilerimize dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca kullanılan maske ve atıkların bertarafı için de tıbbi atık kutularını devreye aldık.”

CANLI DOSTLARIMIZI UNUTMADIK!

“Sokak hayvanlarımızın düzenli olarak beslenmeleri için görevdeyiz.”

Bu salgını yenecek güce sahip bir milletiz “Ülkemiz bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Allah’ın izniyle millet olarak bu badirenin üstesinden gelecek ve daha güzel yarınlara ulaşacağız. Ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Karamsarlığa kapılmayacağız. Aksine birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Koronavirüse karşı birlikte mücadele edeceğiz. Dayanışmayı, paylaşmayı arttıracağız. İnşallah bu günleri de hep birlikte geride bırakacağız.”