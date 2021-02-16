Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tablo, özellikle Doğu Karadeniz'in alarm verdiğini gözler önüne serdi.

Nüfusa göre en çok vaka sayısı Trabzon'da kaydedildi.

Trabzon yüzbinde 228 vaka ile başı çekti. Komşu il Rize, yüzbinde 202 vaka ile Trabzon'u takip etti.

Samsun 171, Ordu 194, Giresun 184 ortalama ile ilk sıradaki iller arasında yer aldı.

BAŞARILI İLLER

Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Siirt, Batman, Gaziantep, Muş, Iğdır, Kars, Çankırı, Afyon, Uşak, Kastamonu ise yüzbinde 30'un altında kalan iller oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARMIŞTI

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta dört gün önce "Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden taraf bu. Bunların daha aşağılarda olsa ve daha yavaş başlayarak devam edebilseydi belki daha rahat olabilirdik ama şu anki rakamlara göre önümüze daha farklı ve fazla vakaların geleceğini düşünüyoruz. O tedirginlikle daha sıkı tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi de üç ay önce sahillere akın edenlere tepki göstermiş "Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum" diyerek tepki göstermiş ve gündem olmuştu.