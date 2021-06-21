Ayrıntılar geliyor...
Eren-11 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
21.06.2021 - 15:34 | Son Güncelleme: 21.06.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Etiketler : Eren-11 operasyonu,
794036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/794036.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER