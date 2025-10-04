Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek
Cezaevi, Mantar, Üretim, Eğitim, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler faydası saymakla bitmeyen 'Kırmızı Reishi' mantarı üretimine başladı. Ülkemizde yüzde 70'i ithal edilen bu mantarı kütüklerde yetiştirildi. 100 gramı 1.500 lira kilosu ise 15 bin TL'den satılıyor. Yetkililer seri üretime geçmek için harekete geçti.

Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar bir çok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı. Kurumda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, hükümlülere yönelik 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' düzenlendi.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 1. Resim

İLK KEZ YAPILDI, YAPAY İKLİMLENDİRME İLE ÜRETİLDİ!

Ceza infaz kurumunda bölgede ilk kez denen 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3,5 kilogram ürün elde edildi. Hasadı da hükümlüler ile birlikte kurumun yönetimi birlikte gerçekleştirdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursa katılan 51 hükümlü eğitimlerini de başarıyla tamamladı.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 2. Resim

"YÜZDE 70'İ İTHAL EDİLEN MANTARI YETİŞTİRMEYİ BAŞARDIK"

Kursun uygulama kısmında usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 3. Resim

100 GRAMI 1.500 TL

6 kütükten 3,5 kilogram ürün elde ettiklerini anlatan Soylu, "Bu kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda Reishi mantarının kanserle mücadelede kullanıldığı biliniyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. 100 gramlık paketi bin 500 TL, kilosu ise 15 bin TL'ye kadar değer buluyor. Bu da ürünün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 4. Resim

SERİ ÜRETİM İÇİN ÖZEL ATÖLYE KURULACAK

Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise kurumun üretim alanlarının genişletileceğini söyledi. Alan, "Kırmızı Reishi mantarı, istiridye ve kültür mantarının deneme üretimlerini başarıyla yaptık. 51 hükümlüye eğitim verdik, yeni açacağımız 2 kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 5. Resim

Cezaevimizde ayrıca kilim ve Adana kebap atölyeleri de var. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, hükümlülerin meslek edinmesini veya mevcut mesleklerini geliştirmelerini sağlamak" diye bilgi verdi.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 6. Resim

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar bir çok alanda fayda sağladığı belirtildi.

100 gramı 1.500 lira! Faydaları saymakla bitmiyor, cezaevinde seri üretime geçilecek - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldiŞifa değil adeta lüks! Fiyatı altınla yarışıyor, esnaf tezgaha koymaya çekiniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldi - YaşamAdana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldiEvladının cinsiyetini tırlardan öğrendi! Hatay'da tır şoförü babaya ilginç organizasyon eleştiri topladı - YaşamEvladının cinsiyetini tırlardan öğrendi! Hatay'da tır şoförü babaya ilginç organizasyon eleştiri topladıKayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettiler - YaşamKayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettilerEge'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı - YaşamEge, şiddetli yağış ve fırtınaya teslim olduIrak'ta açılan Barış Manço Kafe görenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor - YaşamÜnlü şarkıcının hayranları Irak'ta kafe açtıTam 19 kilogram ağırlığında! Önce taş zannetti, yaklaştığında şaşkına döndü - YaşamDoğa yürüyüşünde fark etti, şaşkına döndü! Tam 19 kilogram
Sonraki Haber Yükleniyor...