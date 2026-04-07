Geçtiğimiz yıl kuraklık alarmı verilen, 12 günlük suyu kaldığı uyarısı yapılan Bursa’da sağanak ve kar yağışı sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 95’in üzerine çıktı.

Geçtiğimiz yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 6 aylık verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da doluluk kentin ana su kaynağı Nilüfer ve Doğancı barajlarında yüzde 3,84'e kadar gerilemişti.

12 günlük suyu kalan kentte doluluk yüzde 95’in üzerine çıktı! Bursa barajlarına kar etkisi

12 GÜNLÜK SU KALMIŞTI

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle bataklığa dönüşmüştü. Barajlarda 12 günlük su kaldığı bildirilmişti.

12 günlük suyu kalan kentte doluluk yüzde 95’in üzerine çıktı! Bursa barajlarına kar etkisi

DOLULUK YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle barajların alarm verdiği kentte, yoğun kar yağışı sonrası barajlar doldu, doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Çınarcık Barajı'nın ardından Doğancı Barajı'nın da kapakları açıldı.

12 günlük suyu kalan kentte doluluk yüzde 95’in üzerine çıktı! Bursa barajlarına kar etkisi

KAR REKORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalaması 75 kilogram olan Bursa'ya bu yıl aynı dönemde 129 kilogram yağış düştü. Uludağ'da Nisan ayına rağmen kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşması dikkat çekerken, kar örtüsü son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

12 günlük suyu kalan kentte doluluk yüzde 95’in üzerine çıktı! Bursa barajlarına kar etkisi

Barajlardaki suyun hızla tükendiğini belirten Doç. Dr. Efsun Dindar,

“Barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda” diyerek uyarmıştı.

