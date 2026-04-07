12 günlük suyu kalan kentte doluluk yüzde 95’in üzerine çıktı! Bursa barajlarına kar etkisi
Geçtiğimiz yıl kuraklık alarmı verilen, 12 günlük suyu kaldığı uyarısı yapılan Bursa’da sağanak ve kar yağışı sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 95’in üzerine çıktı.
- Geçtiğimiz yıl Bursa'da olağanüstü kuraklık görülmüş ve Nilüfer ile Doğancı barajlarında doluluk %3,84'e kadar gerilemişti.
- Kuraklık nedeniyle barajlarda 12 günlük su kaldığı bildirilmişti.
- Bu yıl ise yoğun kar yağışı sonrası barajların doluluğu %95'in üzerine çıktı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'ya Şubat ayında uzun yıllar ortalaması 75 kg iken 129 kg yağış düştü.
- Uludağ'da Nisan ayına rağmen kar kalınlığı 150 cm'ye ulaştı.
- Doç. Dr. Efsun Dindar, 10 yıl önce Nisan-Mayıs aylarında baraj doluluk oranlarının %60 civarında olduğunu, ancak son 10 yılda bu oranın %4'ün altına düştüğünü belirtmişti.
Geçtiğimiz yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 6 aylık verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da doluluk kentin ana su kaynağı Nilüfer ve Doğancı barajlarında yüzde 3,84'e kadar gerilemişti.
12 GÜNLÜK SU KALMIŞTI
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle bataklığa dönüşmüştü. Barajlarda 12 günlük su kaldığı bildirilmişti.
DOLULUK YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle barajların alarm verdiği kentte, yoğun kar yağışı sonrası barajlar doldu, doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Çınarcık Barajı'nın ardından Doğancı Barajı'nın da kapakları açıldı.
KAR REKORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar şubat ayı ortalaması 75 kilogram olan Bursa'ya bu yıl aynı dönemde 129 kilogram yağış düştü. Uludağ'da Nisan ayına rağmen kar kalınlığının 150 santimetreye ulaşması dikkat çekerken, kar örtüsü son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Barajlardaki suyun hızla tükendiğini belirten Doç. Dr. Efsun Dindar,
“Barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda” diyerek uyarmıştı.