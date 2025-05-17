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12 yaşındaki Efe Kaan Heimlich manevrasıyla arkadaşının kahramanı oldu! "Kendimle gurur duyuyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 12 yaşındaki Efe Kaan, kahraman oldu. Arkadaşının boğazına kaçan cipsi Heimlich manevrası uygulayarak çıkaran küçük Efe, vatandaşlardan takdir topladı. Olay sonrası kamera karşısına geçen minik kahraman, "Arkadaşımın hayatını kurtardığım için kendime gurur duruyorum" dedi

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde bulunan Nimet Alaattin Ortaokulu çevresinde gerçekleşen olayda, 7. sınıf öğrencisi çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

12 yaşındaki Efe Kaan Heimlich manevrasıyla arkadaşının kahramanı oldu! "Kendimle gurur duyuyorum" - 1. Resim

VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLADI

Durumu fark eden sınıf arkadaşı Efe Kaan Erim (12), vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uyguladı.

Boğazına kaçan cips dışarı çıkınca çocuk rahat bir nefes aldı. O anları gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Erim’in müdahalesi takdir topladı. Olay sonrası okul yönetimi, öğrenciyi duyarlılığı ve hızlı müdahalesinden dolayı tebrik etti.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Boğazına cips kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile hayatını kurtaran Efe Kaan Erim, "Biz öğle arasında arkadaşlarımla marketin önünde yemek yiyorduk. Benim arkadaşımın boğazına cips kaçtı. Nefes alamadığını görünce yanına gittim ve Heimlich manevrası uyguladım. Boğazında kalan cips çıktı. Nefes almaya başladı. Gözleri dolmuştu. Arkadaşım Arda'yı Heimlich manevrası ile kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Oğlunun bu örnek davranışından dolayı gurur duyduğunu aktaran anne Dilek Yaşar ise, "Heimlich hareketi yaparak arkadaşının hayatını kurtardı. Eve geldiğinde bu olayı bize aktardı. Biz ciddi bir olay olduğunu düşünmedik. Videoları izlerken gözlerimiz doldu. Oğlumuzun bu kadar bilinçli olduğunun farkında değildik. Bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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