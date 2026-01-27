15 günde 7’nci ölüm! Mersin’de caretta cerattalar sahile vuruyor
Mersin’de son zamanlarda caretta caretta ölümlerindeki artış dikkat çekerken, ölü caretta caratta sayısı 15 günde 7’ye yükseldi. Ölümlerin boğulma, ağlara takılma şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, uzatma ağlarının hayvanlara zarar verdiği açıklandı.
- Mersin'de 15 günde 7 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
- Ölümlerin ana nedeni, balıkçı ağlarına takılıp boğulma olarak belirlendi.
- Mersin Körfezi, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme ve yuvalama alanıdır.
- Kış döneminde açık denizlerde olan kaplumbağaların balıkçılık faaliyetlerinden etkilendiği vurgulandı.
Mersin'de ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi sahilinde, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan caretta caretta ölüsü vurdu. Şehirde 15 günde 7 deniz kaplumbağasının ölmüş olarak kıyıya vurduğu öğrenildi.
Bunların nedeninin açık denizlerdeki balıkçıların attıkları ağlar olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin Körfezi'nin caretta caretta ve chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir alan olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Ayas, bu kaplumbağa türlerinin üreme, çiftleşme ve yuvalama faaliyeti için Doğu Akdeniz'de tüm kıyılara geldiklerini söyledi.
“AĞLARA TAKILIP BOĞULABİLİYORLAR”
Prof.Dr. Ayas, şunları söyledi:
KIŞ DÖNEMİNDE AÇIK DENİZDELER
İlkbahar sonu ve yaz döneminde yuvalama döneminde kıyılarda olan hayvanların kış döneminde açık denizde olduğuna vurgu yapan Ayas,"Bunların tamamına yakını balıkçılık faaliyetinden kaynaklı olarak ağlara takılarak boğulma şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.