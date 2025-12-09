Adana’da 3 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Vahit Şentuna'yı arama çalışmaları devam ediyor. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenidi.

Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna sırra kadem bastı.

Kayıp olarak aranan 72 yaşındaki Vahit Şentuna

SON OLARAK MEZARLIKTA GÖRÜLDÜ

6 Aralık'ta evinden çıkıp çay ocağına giden yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Yaşlı adamın en son Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenildi.

Arama çalışmaları 3 gündür sürüyor

Dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

