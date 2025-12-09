İhlas Haber Ajansı • Adana
3 gündür kayıp! Adana'da zihinsel engelli yaşlı adam sırra kadem bastı
Adana’da 3 gün önce kaybolan 72 yaşındaki Vahit Şentuna'yı arama çalışmaları devam ediyor. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenidi.
Özetle
Kaydet
Yasam 11 dk önce
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna için jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
- Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna kayboldu.
- Şentuna, 6 Aralık'ta evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
- En son Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenildi.
- Jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.
- Dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları halen devam ediyor.
Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna sırra kadem bastı.
SON OLARAK MEZARLIKTA GÖRÜLDÜ
6 Aralık'ta evinden çıkıp çay ocağına giden yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Yaşlı adamın en son Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenildi.
Dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR