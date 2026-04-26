Halk arasında ‘Ağlayan gelin’ olarak anılan, Türkiye’nin kültürel simgesi ters laleler, Diyarbakır’ın ardından Hakkari’de de çiçek açtı. 3 haftalık ömrü olan ters laleler, fotoğraf tutkunları tarafından fotoğraflanırken, ortaya çıkan renkli görüntüler merakı artırdı. İşte koparmanın cezası 700 bin lira olan ters laleler hakkında merak edilenler…

3 HAFTALIK ÖMRÜ VAR Sıra dışı görüntüsüyle diğer çiçeklerden ayrılan, Hakkari ve Van yöresinde ‘Ağlayan gelin’ olarak anılan ters laleler, Hakkari’de açtı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Bağlar köyünde doğal olarak yetişen ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Yaklaşık 3 hafta ömrü olan ters laleler, Anadolu'da baharın gelişini simgeliyor.

İŞTE BİLİNMEYENLER Endemik türler arasında yer alan ters laleleri koparmanın aynı zamanda para cezası da var. Peki ters laleler en çok nerede yetişir? Ne zaman çiçek açar? Koparmanın cezası ne kadar? İşte ters laleler hakkında detaylar…

TÜRKİYE’DE 57 TÜRÜ VAR Dünyada 170 kadar türü olan ters laleler, kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yetişiyor. ABD'nin batısında 22, Yunanistan'da 27, İran'da 27 ve Çin'de 26 tür mevcut. Türkiye'de 34'ü endemik olmak üzere 57 türü bulunan ters laleler, aynı zamanda kültürel bir simge olarak da dikkat çekiyor.

EN ÇOK NEREDE YETİŞİYOR? Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 1000-2500 metre rakımlı dağlık alanlarda yetişen ters laleler, en yoğun olarak Hakkâri, Van, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Adıyaman, Bitlis ve Siirt çevresinde, soğuk iklimlerde görülüyor.

AĞLAYAN GELİN Dağlık bölgelerin humuslu ve bol havalandırılmış topraklarında yetişen, soğuk, serin ve nemli ilkbaharı seven ters laleler ( Fritillaria imperialis) halk arasında “Ağlayan Gelin" veya "Hüzün Çiçeği" olarak da adlandırılıyor. Doğal ortamlarında koruma altında olan ters laleleri koparanlara 700 bin liraya kadar cezai işlem uygulanıyor.

“ÜLKEMİZ GENETİK ÇEŞİTLİLİK MERKEZİ” Ters lalelerin Türkiye'nin zengin bir soğanlı cinsi olduğunu söyleyen Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, şu bilgileri verdi: Ülkemiz iklimsel ve jeomorfolojik toprak gibi farklı ekolojik özellikleriyle ters lale gibi cinsler için tam genetik çeşitlilik merkezidir. Bu yüzden bu türe sahip çıkmamız çok önemli. Ters lalelerin yer altında korunaklı parçalarını saklayan kısmını toplamak çok büyük cezalara tabi. Ülkemizde bulunanlar, hassas cinsler. Özellikle toplama ve otlatma, insan faktörünün sebep olduğu büyük tehdit. Bu tehditler ülkemizde bu cinslerin ortadan silinmesine sebep olmaması için çalışmalar yapıyoruz.

