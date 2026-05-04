Kars'ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Kalkankale köyünün ortasından geçen Karahan Çayı'nın debisi aniden yükseldi. 30 yılın en büyük taşkınında geniş ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından Karahan Çayı taştı. Çayın yatağından çıkarak çevreye yayılması sonucu köydeki çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Sel suları, özellikle ekili alanlarda büyük tahribata yol açarken, çiftçiler zor anlar yaşadı.

30 yılın en büyüğü oldu! Araziler suya gömüldü

"30 YILDIR BU ÇAYIN BU KADAR TAŞTIĞINI GÖRMEDİK"

Kalkankale köyü muhtarı Metin Okcu, yaşanan taşkının son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar taştığını görmedik. Ekili arazilerimiz tamamen su altında kaldı. Yetkililer köyümüzde taşkın koruma projesini hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

Karahan Çayı'nın ıslah edilmesi ve taşkınlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Muhtar Murcu, sel sularının ekili arazilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, Ermenistan sınırına sıfır noktada bulunan Kalkankale köyünden geçen Karahan Çayı'nın debisinin daha fazla yükselmesi köylüleri kara kara düşündürüyor. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.

