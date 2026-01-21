Geçen yıl 34 ilde çiftçilerin hasatlarını altüst eden ‘zirai don’ bu yıl da etkisini göstermeye başladı. Ürünlerinin tarladan çöpe gitmesini istemeyen çiftçiler, seralarda nöbete başladı. Gece boyunca 12 saat nöbet tutan üreticiler, kalorifer sobalarıyla ürünlerini korumaya çalışıyor.

Geçen yıl 34 ili vuran ‘zirai don’ bu yıl da hava sıcaklığının beklenenden daha çok düşmesi ile bazı illerde etkilisini gösterdi. Meteoroloji’den peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken, Antalyalı çiftçiler hasat öncesi seralarda nöbete başladı.

34 ilin kabusuna Antalya’da sıralı önlem! 12 saatlik ‘zirai don’ nöbeti başladı

SICAKLIK EKSİ 3 DERECE

Yılın 12 ayı yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı Antalya’nın Aksu ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü.

ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİNDE

Ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, domates seralarında ısıtma sistemlerini devreye aldı. Çiftçiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem almaya çalışıyor.

SERALARDA DON ÖNLEMİ

İhsaniye Mahallesi'nde 27 dönümlük domates serasında nöbet tutan Cüneyt Sonkan, serada 6 kömürle çalışan kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirtti.

“SOBALARIMIZI YAKIYORUZ”

Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.

GECE BOYUNCA 12 SAAT BEKLİYOR

Sonkan, gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz.

