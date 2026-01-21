34 ilin kabusuna Antalya’da sıralı önlem! 12 saatlik ‘zirai don’ nöbeti başladı
Geçen yıl 34 ilde çiftçilerin hasatlarını altüst eden ‘zirai don’ bu yıl da etkisini göstermeye başladı. Ürünlerinin tarladan çöpe gitmesini istemeyen çiftçiler, seralarda nöbete başladı. Gece boyunca 12 saat nöbet tutan üreticiler, kalorifer sobalarıyla ürünlerini korumaya çalışıyor.
- Zirai don, bu yıl da bazı illerde etkisini gösterirken Antalya'da sıcaklık -3 dereceye kadar düştü.
- Antalyalı çiftçiler, ürünlerini soğuktan korumak amacıyla seralarda ısıtma sistemlerini devreye aldı.
- Çiftçiler, don riskine karşı gece gündüz seralarında nöbet tutarak sıcaklıkları sürekli kontrol ediyor.
- Isıtma sistemleri, sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde aktif hale getiriliyor ve nöbetler 12 saate kadar sürüyor.
Geçen yıl 34 ili vuran ‘zirai don’ bu yıl da hava sıcaklığının beklenenden daha çok düşmesi ile bazı illerde etkilisini gösterdi. Meteoroloji’den peş peşe uyarılar gelmeye devam ederken, Antalyalı çiftçiler hasat öncesi seralarda nöbete başladı.
SICAKLIK EKSİ 3 DERECE
Yılın 12 ayı yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı Antalya’nın Aksu ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü.
Sıcaklığın 3 derecenin altına düşmemesi lazım! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar
ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON NÖBETİNDE
Ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, domates seralarında ısıtma sistemlerini devreye aldı. Çiftçiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem almaya çalışıyor.
SERALARDA DON ÖNLEMİ
İhsaniye Mahallesi'nde 27 dönümlük domates serasında nöbet tutan Cüneyt Sonkan, serada 6 kömürle çalışan kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirtti.
“SOBALARIMIZI YAKIYORUZ”
Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.
GECE BOYUNCA 12 SAAT BEKLİYOR
Sonkan, gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını söyleyerek şöyle konuştu:
Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz.