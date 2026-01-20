Mersin'in bazı bölgelerinde hava sıcaklığının gece yarısından itibaren eksiyi görmesiyle birlikte üreticiler zirai dona karşı örtü altındaki ürünlerini korumak için soba yakarak nöbet tutmaya başladı. Üreticiler seralarda sıcaklığı 3 derecenin altına düşürmeyerek ürünlerini koruma altına alıyor.

Mersin'de kış mevsiminde örtü altında üretim devam ediyor. Sahil kıyısındaki ilçeler başta olmak üzere kent genelinde örtü altında domatesten salatalığa, çilekten muza kadar bir çok ürün yetiştiriliyor.

SABAHA KADAR NÖBET

Kış mevsimi nedeniyle hava durumunu yakından takip eden üreticiler ürünlerini soğuktan korumak için ise zaman zaman nöbet tutmak durumunda kalıyor. Meteorolojinin bugün için yaptığı soğuk hava ve zirai don uyarıları nedeniyle termometreler sıfırı görmeden hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, sobaları yakarak sabaha kadar nöbet tuttu.

Sıcaklığın 3 derecenin altına düşmemesi lazım! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

SICAKLIĞI 3 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRMÜYORLAR

Erdemli ilçesinde domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde de gece yarısından itibaren etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle seralarda sobalar yakılarak önlem alındı. Dışarısının eksi birleri gördüğü bugünde üreticiler, içerideki sıcaklığı 3 derecenin altına düşürmedi.

"SEBZELERİMİZ ÜŞÜMESİN DİYE SOBA YAKIYORUZ"

Üreticilerden Hatice Çelik, "Biz burada şu anda sebzelerimiz üşümesin diye sobalarımızı yakıyoruz. Domateslerimiz zarar görmesin diye sabaha kadar bekliyoruz. Ben evimizin yanındaki seralarımızdaki sobaları yakıyorum. Çocuklarımda Köşkerli civarındaki seraları yakıyor. Böylece birbirimize yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SERALARIN ISISINI EN AZ 3-4 DERECEDE TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç ise meteorolojinin uyarısıyla mahallesinde ele ele vererek zirai don nöbeti tutuklarını söyledi. Mahalle halkının yüzde 80'inin domates üreticiliği yaptığına değinen Koç, "Özellikle meteorolojinin bilgi vermesiyle örtü altı üreticilerimiz sabaha kadar zirai don nöbeti tutuyor. Sobaları yakmadığımız takdirde kalitelerimiz bozuluyor, zarar ediyoruz. Onun için çiftçilerimizle ayaktayız, nöbet tutuyoruz. Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor. Vatandaşımızın zirai donla ilgili zarar görmemesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, uyarıyoruz kendilerini. Onlarda bilinçli çiftçi oldukları için sobalarını yakıp sabaha kadar nöbet tutuyorlar" dedi.

Zirai don riskinin perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

