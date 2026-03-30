Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, evinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, küçük çocuk tekme ve ısırıklarla yaralandı. Çocuk kardeşinin müdahalesiyle kurtarılırken, saldırgan eşek, olay sonrası karantinaya alındı.

Olay, Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yaşındaki F.D.A. isimli çocuk köyde evinin bahçesinde oynadığı sırada bir eşeğin saldırısına uğradı.

KARDEŞİNİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda eşek önce çocuğu tekmeleyerek yere düşürdü, ardından altına alarak ısırdı. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan kardeşi ise eline aldığı sopa ile eşeğe müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Olay sonrası vücudunun farklı yerlerinden ısırık ve tekme sonucu yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

5 yaşındaki çocuğa eşek saldırdı: Kardeşi zor kurtardı! Dehşet anları kamerada

"BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA ISIRMIŞ"

Yaşanan dehşet verici olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan küçük çocuğun babası Tolga Aktaş, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Eşim ile beraber kalorifer kazanına kömür atarken çocuğumuz kapının önünde oynuyordu. Eşek gelmiş saldırmış ve ısırmış. Kızımın ağabeyi olayı görüp eline aldığı sopa ile müdahale ediyor ve eşeği uzaklaştırıyor. Biz bağırma seslerine çıktık ve baktık ki eşek kızımın sırtını ısırmış. Hemen alıp hastaneye götürdük. Kızımın tedavisini yaptırdıktan sonra polise şikayette bulunduk. Eşeğin bizim komşumuzun olduğunu biliyoruz ama komşumuzda ‘bir başkasına verdim’ dedi. Diğer verdiği arkadaşta almadığını söyledi. Eşek daha öncede vukuatlıymış, birkaç kişiyi ısırmış ve bir akrabamızın da ayağına çifte atmış ve arpasını falan talan etmiş diye biliyoruz. Daha önceden böyle bir şey olmamıştı ama eşeğin vukuatı varmış yani. Eşek halen köy civarında geziyor, karantinaya alınmamış."

5 yaşındaki çocuğa eşek saldırdı: Kardeşi zor kurtardı! Dehşet anları kamerada

KARANTİNAYA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ise köy civarında dolaşan eşeği birkaç saatlik arama sonrası bularak karantinaya aldıkları belirtildi.

