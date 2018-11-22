Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan evlatsa sinir krizi geçirdi.
Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu
22.11.2018 - 11:27 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan’ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.
Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan evlatsa sinir krizi geçirdi.
Etiketler : Kazakistan,
589870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589870.aspx
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