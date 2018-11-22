Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlunun park ettiği araçtan inip evine doğru ilerleyen yaşlı kadının üzerine, 11 katlı binanın çatısından buz parçası düştü. Devasa buz kütlesinin hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan evlatsa sinir krizi geçirdi.

Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.