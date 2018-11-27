Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7,15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12,18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12,18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11,20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9,18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15,21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13,20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı eksi 4,7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 3,11