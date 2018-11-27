Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya dışında genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 5 derece artması öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.