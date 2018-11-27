Bahariye Caddesi'ndeki bir inşaata denetim için giden kontrolör Ercan  Ortaç, yaklaşık 10 metre derinliğindeki temelin üzerinde bulunan iskelede  dolaştığı sırada, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye  ekipleri sevk edildi.
 

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Ortaç, vinç  yardımıyla yukarı çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ortaç,  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında, Bahariye  Caddesi'nde seferleri durdurulan tramvay, yeniden hizmet vermeye başladı.