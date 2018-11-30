Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorloji Genel Müdürlüğü 3 ile buzlanma ve don uyarısında bulundu. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ için 3 günlük uyarıda bulunan Meteorloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

İSTANBUL'UN KAPASINA DAYANDI

Marmara'da sıcaklıkların hızla düştüğü şu günlerde özellikle bölgenin batı kesimlerinde sel ve buzlanma vakaları yaşanıyor. Meteoroloji son olarak Tekirdağ'a don uyarısında bulunuldu. Batıdan gelen soğuk hava dalgasının ilerleyen günlerde İstanbul'u vurması, sıcaklıkların aniden düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece ve hafta sonu Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli omaları gerekmektedir."